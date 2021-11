Filippine: il senatore Bong Go rinuncia a candidarsi alla presidenza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sara Duterte, figlia del presidente delle filippine Rodrigo Duterte, ha annunciato questo mese che concorrerà alle presidenziali in programma il prossimo anno a fianco di Ferdinand Marcos Jr., figlio dell'omonimo dittatore delle Filippine, che appare ora il favorito all'elezione a capo dello Stato. "Il mio partito ha concordato una alleanza e chiede ora di sostenere Marcos e la sottoscritta, dopo che ho accettato la vostra chiamata", ha detto la sindaca di Davao in un video pubblicato su Facebook. Sara e Marcos, entrambi costantemente in cima ai sondaggi di gradimento pubblicati nel Paese, sono ritenuti dagli osservatori una coppia vincente in vista delle elezioni. Marcos è generalmente favorevole alla linea politica del presidente uscente Rodrigo Duterte, inclusa la sanguinosa guerra al narcotraffico e il controverso avvicinamento diplomatico alla Cina. Il partito di Marcos, Partido Federal ng Pilipinas, non aveva presentato alcuna candidatura alla vicepresidenza; il partito di Sara Duterte, Lakas-Cmd, non disponeva invece di alcun candidato alla presidenza. L'alleanza di Sara con Marcos la pone però in conflitto col padre, che invece l'avrebbe voluta candidata come braccio destro del senatore Bong Go. (segue) (Fim)