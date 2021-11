Filippine: il senatore Bong Go rinuncia a candidarsi alla presidenza (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sara Duterte ha formalizzato lunedì 15 novembre la propria candidatura alla vicepresidenza di quel Paese, in vista delle elezioni in programma il prossimo anno. La figlia del presidente delle Filippine, attualmente in testa nei sondaggi di gradimento in vista delle elezioni che segneranno la fine del mandato di capo dello Stato del padre Rodrigo, aveva annunciato la scorsa settimana che non si sarebbe ricandidata a sindaco di Davao City. Non era ancora chiaro però se Duterte intendesse candidarsi alla presidenza o alla vicepresidenza delle Filippine. Prima di annunciare la propria alleanza a Marcos, ci si aspettava che la sindaca di Davao sarebbe stata braccio destro del senatore Bong Go, figura politica vicina al presidente uscente delle Filippine che si era inizialmente candidato a sua volta alla vicepresidenza. Go ha dichiarato che la decisione di modificare la propria candidatura "risponde a una decisione del presidente Duterte". (segue) (Fim)