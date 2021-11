Filippine: il senatore Bong Go rinuncia a candidarsi alla presidenza (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli ultimi due politici a scendere in campo in vista delle elezioni presidenziali sono stati Ferdinand Marcos Jr., figlio dell’ex dittatore delle Filippine Ferdinand Marcos, e Leni Robredo, che nel 2016 ha strappato la vicepresidenza delle Filippine proprio a Marcos Jr. per una manciata di voti, divenendo protagonista con quest'ultimo di una battaglia legale durata quattro anni.Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. è figlio secondogenito dell’ex dittatore delle Filippine Ferdinand Marcos, la cui giunta militare venne deposta dalla "rivoluzione del rosario" del 1986. Marcos Jr. ha alle spalle una laurea all'Università di Oxford e una frammentaria carriera politica: dapprima come vicegovernatore e governatore provinciale,prima della rivoluzione che nel 1986 lo costrinse all'esilio coi suoi familiari; e poi da senatore tra il 2010 e il 2016, quando la sua carriera politica ha subito una nuova battuta d'arresto proprio a seguito della mancata elezione a vicepresidente. L'annuncio della candidatura di Marcos Jr alla presidenza ha innescato prevedibili polemiche e proteste da parte di manifestanti che hanno bruciato immagini di suo padre e dell’attuale presidente, Rodrigo Duterte. I manifestanti hanno ricordato le violazioni dei diritti umani avvenute tra il 1972 e il 1981, quando Marcos impose la legge marziale nel Paese. (segue) (Fim)