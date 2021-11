Filippine: il senatore Bong Go rinuncia a candidarsi alla presidenza (9)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vicepresidente delle Filippine Leni Robredo, icona delle forze di opposizione al presidente Rodrigo Duterte, ha annunciato la sua candidatura alla carica di capo dello Stato il 7 ottobre. La 56enne Robredo, una tra i politici filippini che più hanno contestato la guerra alla droga e le politiche pro-cinesi di Duterte, è ad oggi l'unico candidato alla presidenza chiaramente collocabile nell'area dell'opposizione al presidente in carica. Ex procuratrice e madre di tre figlie, Robredo è vedova dell'ex segretario dell'Interno Jesse Robredo, che nell'anno 2000 vinse il riconoscimento per la governance Ramon Magsaysay Award, noto come il "Nobel asiatico". Jesse perse la vita in un incidente aereo nel 2012, mentre serviva come segretario nel governo del presidente Benigno Aquino. L'anno successivo Robredo decise di scendere il politica e ottenne un seggio al Congresso, sostenendo politiche di assistenza alle classi meno abbienti e contrasto alle diseguaglianze socioeconomiche che nel 2016 la aiutarono a conquistare la vicepresidenza come candidata del Partito liberale di centrosinistra. Robredo si candida alla vicepresidenza delle Filippine come rappresentante di una coalizione di esponenti dell'opposizione progressista nota come 1Sambayan, ma la sua candidatura non può più contare su un apparato organizzato come quello del Partito liberale, e i sondaggi non paiono attribuirle un consenso sufficiente a sconfiggere gli avversari. (Fim)