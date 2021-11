Milano: Sala, non so se intensificheremo le misure, dipenderà da come andrà situazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Bisogna essere molto reattivi, io non so se intensificheremo le misure, dipenderà da come andrà la situazione. A oggi abbiamo il 92 per cento dei vaccinati e la situazione santaria sotto controllo”. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, intervenendo a TG2 Post. “Navighiamo a vista – ha sottolienato - nessuno di noi sa esattamente come evolverà la cosa. La sera prima ero contento alla Scala, la mattina dopo ho firmato l'ordinanza per mascherine”. Rispondendo alla domanda su cosa ne pensino i cittadini, Sala ha replicato che "mi pare ci sia molta consapevolezza, sono seccati per le manifestazioni che, al sabato, bloccavano la città, per il resto credo ci ci sia grande consapevolezza. C'è tanta voglia di cercare di trovare una nuova formula di normalità". (Rem)