Difesa: "Wsj", Usa puntano a rafforzamento basi Australia e Guam per contenimento Cina

- Il dipartimento della Difesa degli Stati Uniti ha intenzione di apportare miglioramenti e ampliamenti alle basi militari Usa in Australia e a Guam, con l'obiettivo di contenere le attività della Cina nel Pacifico. Lo scrive il "Wall Street Journal", secondo il quale l'operazione fa parte di un piano generale del Pentagono per revisionare l'insieme delle risorse militari statunitensi in tutto il mondo. Una revisione che, tuttavia, non contiene alcuna importante modifica al dispiegamento di forze mentre a livello planetario, in un momento in cui gli Stati Uniti si muovono per affrontare Pechino, scoraggiando al contempo la Russia e combattendo il terrorismo in Medio Oriente e in Africa. La revisione, di cui una versione non classificata dovrebbe essere rilasciata nelle prossime ore, mira ad affinare il legame tra le vaste capacità militari degli Stati Uniti e le priorità strategiche dell'amministrazione del presidente Joe Biden, contrastando l'attivismo militare della Cina nel Pacifico. L'iniziativa prevede miglioramenti agli aeroporti e ad altre infrastrutture nelle basi statunitensi a Guam e in Australia, spiegano funzionari del dicastero citati dal "Wsj" in forma anonima. Sebbene alcuni dettagli sul riposizionamento delle capacità militari restino classificati, specialisti della difesa citati dal quotidiano statunitense affermano che la mancanza di riposizionamenti considerevoli circa le forze militari in Asia mostra le sfide che gli Stati Uniti devono affrontare nel riequilibrare le risorse per affrontare la Cina, mantenendo allo stesso tempo altri impegni a livello globale.(Nys)