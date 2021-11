Usa-Austria: colloquio Blinken-Linhart, focus su relazioni transatlantiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha avuto un colloquio con il ministro degli Esteri austriaco Michael Linhart. Lo rende noto il portavoce del dipartimento di Stato, Ned Price. Le parti hanno sottolineato l'importanza cruciale delle relazioni transatlantiche per la sicurezza e la prosperità dell'Europa, degli Stati Uniti e del mondo. Blinken ha riaffermato il sostegno degli Stati Uniti all'Unione europea di fronte “al cinico sfruttamento dei migranti vulnerabili da parte del regime (bielorusso) di (Aleksandr) Lukashenko”. I due hanno invitato Lukashenko a “porre fine a questa campagna provocatoria e ad affrontare immediatamente la negazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali per il popolo bielorusso, la causa principale delle sanzioni imposte dall'Occidente”. Il capo della diplomazia statunitense ha inoltre espresso il suo profondo apprezzamento per il sostegno esplicito dell'Austria alla sovranità e all'integrità territoriale dell'Ucraina di fronte alla continua aggressione russa e per il sostegno dell'Austria all'eventuale adesione all'Ue per tutti e sei gli aspiranti dei Balcani occidentali.(Nys)