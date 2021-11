Usa: Pentagono ordina indagine su attacco aereo in Siria del 2019

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Lloyd Austin, ha ordinato una nuova indagine di alto livello sull’attacco aereo Usa che nel 2019 ha provocato la morte di decine di donne e bambini in Siria. Lo scrive il “New York Times”, citando un alto funzionario del Pentagono. L'indagine, condotta dal generale Michael X. Garrett del Comando delle Forze armate, esaminerà l'attacco, che è stato effettuato da un'unità oscura e classificata per le operazioni speciali chiamata Task Force 9. Il generale avrà 90 giorni per scandagliare le indagini già condotte sull'episodio e indagare ulteriormente sulle notizie circa vittime civili, errori di registrazione e altre disfunzionalità. L'attacco in questione risale al 18 marzo 201, quando un'operazione militare contro i combattenti dello Stato Islamico è stata condotta a Baghuz. Il bombardamento, secondo quanto emerso da un’inchiesta pubblicata proprio dal “New York Times”, provocò molte vittime tra i civili. Ciononostante, le Forze armate Usa non ne ha mai parlato pubblicamente.(Nys)