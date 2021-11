Brasile: compagnia aerea Azul rinuncia ad acquisto Latam, non c'è accordo sul prezzo (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il piano, si legge nella nota, "propone l'iniezione di 8,1 miliardi di dollari al gruppo attraverso una combinazione di capitale fresco, obbligazioni convertibili e debito, che consentirà al gruppo di uscire dal Capitolo 11 con una capitalizzazione adeguata alle necessità fissate dal piano societario". In questo modo, afferma Latam, il gruppo dovrebbe uscire dalla situazione fallimentare con un debito totale di circa 7,26 miliardi di dollari e una liquidità di circa 2,67 miliardi. Secondo Latam si tratta di "un livello conservativo di indebitamento e liquidità adeguato ad un periodo di continua incertezza per l'aviazione globale e che lascerà il gruppo in una posizione migliore per le operazioni future". (segue) (Brb)