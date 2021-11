Iran: "Axios", Teheran punta ad arricchimento uranio fino a 90 per cento di purezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Israele ha condiviso nelle ultime due settimane informazioni d'intelligence con Stati Uniti e diversi alleati europei secondo le quali l'Iran sta adottando misure tecniche per prepararsi ad arricchire l'uranio al 90 per cento di purezza, il livello necessario per produrre un'arma nucleare. Lo scrive il sito statunitense “Axios”, citando due fonti statunitensi informate della questione. L'arricchimento al 90 per cento, spiega la testata Usa, avvicinerebbe più che mai l'Iran alla soglia necessaria a creare un potenziale nucleare a uso bellico. Le indiscrezioni pubblicate da “Axios” arrivano nelle ore in cui riprendono a Vienna i colloqui sul nucleare iraniano, con Teheran che torna al tavolo dei negoziati dopo una pausa di cinque mesi dovuta all’avvicendamento tra Hassan Rohani e Ebrahim Raisi alla guida del paese. L’arricchimento da solo, tuttavia, non è sufficiente a produrre un ordigno nucleare. Le stime su quanto tempo impiegherebbe l'Iran a padroneggiare i requisiti tecnologici aggiuntivi necessari a tale scopo sono molto variegate. Fonti di intelligence statunitensi e israeliane hanno tuttavia fissato la tempistica da uno a due anni. Teheran sta già arricchendo l'uranio al 60 per cento, ben oltre i livelli consentiti dall'accordo sul nucleare del 2015, che l’ex presidente statunitense Donald Trump ha abbandonato nel 2018 e che l’attuale inquilino della Casa Bianca, Joe Biden, sta ora cercando di ripristinare.(Nys)