20 luglio 2021

- Di seguito un quadro degli appuntamenti previsti per domani a Roma e nel LazioCOMUNE DI ROMA- Seduta dell'Assemblea capitolina: all'ordine dei lavori, tra gli altri atti, gli indirizzi per la designazione, nomina e revoca dei rappresentanti di Roma Capitale presso le società partecipate. Aula Giulio Cesare in Campidoglio (ore 14:30)REGIONE LAZIO- Il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti e l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato partecipano alla cerimonia per la posa della prima pietra del nuovo edificio ospedaliero dell’Ospedale Sant’Andrea. Presenti alla cerimonia il Direttore generale, Adriano Marcolongo, la Rettrice di Sapienza Università di Roma, Antonella Polimeni, e il Preside della facoltà di Medicina e psicologia, Fabio Lucidi. L’evento si svolge a Roma, Ospedale Sant’Andrea, Via di Grottarossa, 1035 (ore 11:00) (segue) (Rer)