- REGIONE LAZIO- Gli assessori regionali alle Politiche Sociali Alessandra Troncarelli e alla Sanità, Alessio D’Amato partecipano alla presentazione dei risultati del primo semestre di attività svolta dal progetto “Checkpoint”, realizzato dall’Azienda pubblica di servizi alla persona “Asilo Savoia” nell’ambito di un accordo interistituzionale con Regione Lazio e Inmi L. Spallanzani in co-progettazione con l’associazione di promozione sociale Plus, rete persone LGBT + sieropositive. Partecipano il Consigliere regionale Alessandro Capriccioli, il Presidente dell’ASP Asilo Savoia Massimiliano Monnanni, il Presidente dell’Associazione Plus Giulio Maria Corbelli e il responsabile dell’area progetti del Circolo di Cultura Omosessuale “Mario Mieli” Massimo Farinella. L’evento si svolge in Via Isernia, 4 a San Giovanni a Roma (ore 14:30)- L’assessore al Turismo, Enti Locali, Sicurezza Urbana, Polizia Locale e Semplificazione Amministrativa, Valentina Corrado partecipa all’evento BTO2021, nello specifico al panel “Bonus Vacanze: un flop o un aiuto concreto? L’esempio delle Regioni”. L’evento si svolge a Firenze presso la Camera di Commercio (ore 11:00) (segue) (Rer)