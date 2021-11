Tim: Gubitosi scrive a dipendenti, rafforzare quanto fatto, auguri a Labriola (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Le persone di Tim - ha poi aggiunto - hanno continuato a lavorare, la maggior parte da casa ma anche tanti sul campo, potenziando la rete, portando la fibra in migliaia di comuni italiani, lavorando in ospedali e Rsa nonostante il potenziale pericolo. Abbiamo consentito ai nostri concittadini di comunicare, di restare in contatto con i loro cari, di lavorare e studiare. Lo abbiamo fatto, e lo facciamo, perché questo è il senso del nostro lavoro, il senso della più grande azienda di Tlc del Paese, un'azienda che sento anche mia. Ora si tratta di continuare e rafforzare quanto fatto in questi anni, mettendosi al servizio dei numerosi progetti che, grazie ai fondi del Pnrr, possono permettere quel salto in avanti in termini di digitalizzazione e progresso da cui dipende lo sviluppo del Paese e la sua competitività per gli anni a venire. Continuerò a seguirvi con affetto e attenzione, non farò mai mancare il mio supporto a questa grande comunità che lavora con passione per offrire a tutti l'opportunità di un futuro digitale. A Pietro Labriola - ha concluso Gubitosi - i migliori auguri di buon lavoro e a tutti voi, di nuovo, sinceramente grazie”. (Rin)