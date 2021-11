Brasile: compagnia aerea Azul rinuncia ad acquisto Latam, non c'è accordo sul prezzo (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ad ottobre il tribunale fallimentare di New York aveva già concesso a Latam il via libera ad una nuova linea di finanziamento da 750 milioni di dollari. Il giudice James Garrity, aveva ritenuto il finanziamento "necessario" per permettere alla compagnia di "proseguire in modo ordinato le sue operazioni commerciali e per mantenere le sue relazioni con venditori, fornitori e clienti così come il pagamento dei salari". "La capacità di ottenere sufficienti capitali e liquidità è fondamentale per la sopravvivenza ed il mantenimento della compagnia e per il successo della sua riorganizzazione", afferma la sentenza. Il finanziamento, riferiva poi la stessa Latam in una nota, era stato ottenuto come parte della tranche B della linea di credito di tipo "Dip" (Debtor-in-possession), per la quale sono stati ottenuti tassi e condizioni più competitivi rispetto a quelli ottenuti per le tranche A e C. (segue) (Brb)