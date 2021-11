Brasile: Banca centrale, rimesse record nei primi tre trimestri dell'anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale (Bc) del Brasile ha reso noto che tra gennaio e settembre di quest'anno, i trasferimenti personali di denaro provenienti da altri Paesi e destinati al Brasile ammontano già a 2,84 miliardi di dollari. Si tratta del valore più alto della serie storica iniziata nel 1995, in aumento di 18 per cento rispetto allo stesso periodo del 2020. Nel corso dell'intero anno scorso, il Brasile ha ricevuto 3,31 miliardi di dollari di rimesse, segnando il record assoluto storico. Secondo le stime questo valore sarà superato nel 2021. Tra le cause dell'aumento delle rimesse la Bc elenca la forte svalutazione della valuta brasiliana Real contro dollaro, euro e sterlina, la ripresa più rapida delle economie dei paesi sviluppati rispetto a quella brasiliana, l'alto indice disoccupazione e la nuova ondata di emigrazione brasiliana, in particolare verso gli Stati Uniti.(Brb)