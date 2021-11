Sanità: Gualtieri, dispiace per chiusura area Villa Pamphjli ma salute è priorità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È davvero per me un grandissimo dispiacere firmare l’ordinanza che prevede la chiusura parziale al pubblico della parte est del parco di Villa Pamphilj, dove si trova il laghetto del Giglio, un luogo che mi è particolarmente caro e che amo frequentare insieme alla mia famiglia". Lo scrive in un post su Facebook il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. "Si tratta - aggiunge - di un provvedimento precauzionale richiesto dalla Asl Roma 3 a seguito della morte per influenza aviaria di un cigno del laghetto. Per i prossimi 10 giorni, quindi, non potremo accedere a quell’area del parco, ma questo servirà a fare ulteriori accertamenti e, soprattutto, ad evitare che il virus si diffonda meccanicamente. La salute dei cittadini per noi è prioritaria. Mi auguro - conclude - di poter restituire al più presto alle romane e ai romani questo luogo prezioso e unico della nostra città". (Rer)