Editoria: Moles (FI), porre digitale a sostegno sistema italiano

- “Non ritengo il digitale un nemico della carta, della radio, della televisione, ma uno strumento che noi dobbiamo porre a sostegno del sistema editoriale italiano”. Lo ha detto Giuseppe Moles, sottosegretario di Stato all'Informazione e all'Editoria ed esponente di Forza Italia, in occasione della presentazione del libro del deputato di Fratelli d'Italia Federico Mollicone “Italia in scena”, nell'ambito del "Lunedì letterario di FareFuturo". “Bisogna creare un circuito virtuoso”, ha aggiunto Moles, evidenziando poi come serva “una campagna di sensibilizzazione per un uso consapevole di internet”, per la quale “spero di avere il sostegno non solo di tutti gli stakeholders ma anche di tutte le forze politiche, che potranno dare un contributo non solo di idee ma anche di formulazioni”. (Rin)