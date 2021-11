Legge Bilancio: M5s, via il limite Isee per il "superbonus" edilizio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- “Durante l’incontro con il presidente Draghi la delegazione del Movimento 5 stelle ha espresso in maniera chiara e coerente le proposte riguardanti il superbonus 110 per cento: come ribadito dal ministro Stefano Patuanelli, il tetto Isee di 25.000 euro per le abitazioni unifamiliari va eliminato e non a caso abbiamo già depositato i nostri emendamenti alla manovra che vanno in questa direzione". Lo affermano in una nota i deputati del Movimento 5 Stelle Patrizia Terzoni, Luca Sut e Riccardo Fraccaro, secondo cui "fissare un tetto a 25 mila euro equivale di fatto a non concedere la proroga, estromettendo da questo beneficio milioni di italiani e intere aree del Paese dove questa tipologia edilizia è di gran lunga prevalente. La norma introdotta in manovra dal premier Draghi e dal ministro Franco finirebbe per produrre una pesante discriminazione, dal momento che nega la proroga a chi ha un reddito Isee magari di poco superiore al tetto di 25 mila euro e possiede una modesta monofamiliare in un piccolo centro, mentre la riconosce a chi ha un Isee molto elevato e vive in un condominio nel centro di una grande città”, aggiungono. (Com)