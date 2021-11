Covid: Usa pronti a donare nuove dosi di vaccino al Sudafrica "quando sarà in grado di riceverle"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti sono pronti a donare dosi aggiuntive di vaccino contro il Covid-19 al Sudafrica "una volta che il Paese sarà pronto a riceverle". Lo ha dichiarato oggi il portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki. "Siamo pronti a fornire (al Sudafrica) dosi aggiuntive quando sarà pronto a riceverle", ha detto Psaki durante una conferenza stampa. Finora gli Stati Uniti hanno inviato quasi 8 milioni di dosi di vaccino al Sudafrica e oltre 93 milioni nel continente africano nel suo insieme, ha aggiunto Psaki. La scorsa settimana l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha definito una "fonte di preoccupazione" la variante Omicron del coronavirus, il cui primo caso è stato identificato in Sudafrica. Casi della variante Omicron sono già stati confermati in più Paesi, tra cui l'Italia, spingendo i governi di tutto il mondo a sospendere i viaggi con i Paesi dell'Africa meridionale per prevenirne la diffusione. (Nys)