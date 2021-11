Ue: Meloni, ci pensiamo noi a festeggiare il Natale ad Atreju

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per la Commissione Europea il Natale potrebbe risultare offensivo o essere poco inclusivo? Nessun problema: ci pensiamo noi a celebrarlo. Vi aspettiamo dal 6 al 12 dicembre in Piazza Risorgimento a Roma, per la nuova edizione di Atreju, il Natale dei Conservatori. Non mancate". Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni, postando il video dell'invito all'iniziativa organizzata da Fd'I. (Com)