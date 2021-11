Cile: lunedì nero per la Borsa, mercati temono variante omicron e risultato ballottaggio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel rapporto "World economic outlook" (Weo) pubblicato il 12 ottobre, l'Fmi aveva migliorato le stime di crescita del Pil del Cile per il 2021 portandole al +11 per cento. Si tratta di un dato che migliora di ben 4,8 punti la proiezione del +6,2 per cento contenuta nel precedente rapporto di aprile. Per il 2022 la stima è rimasta invece invariata al +2,5 per cento. Sul fronte dell'inflazione l'Fmi prevede invece per il 2021 un aumento del 4,2 per cento, così come un disavanzo del 2,5 per cento del Pil. Sempre l'Fmi ha suggerito di recente alle autorità del Cile la "rimozione" degli stimoli macroeconomici "alla luce della forte crescita e dell'aumento delle pressioni inflazionistiche" che si registra attualmente. Lo afferma una nota dell'istituzione creditizia multilaterale rilasciata al termine di una "missione virtuale" guidata da Ana Corbacho che si è tenuta dal 15 al 19 novembre. (segue) (Abu)