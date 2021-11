Cile: lunedì nero per la Borsa, mercati temono variante omicron e risultato ballottaggio (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- D'altra parte la legge di bilancio per il 2022 approvata dal parlamento prevede uno stanziamento complessivo di 82,1 miliardi di dollari, in calo del 22,5 per cento rispetto al budget per il 2021. La cifra risulta ad ogni modo superiore del 3,7 per cento rispetto al bilancio originariamente stanziato per l'anno in corso, che ha visto l'inclusione di stanziamenti extra in corso d'opera per fare fronte alla crisi legata alla pandemia. Secondo il governo la finanziaria per il 2022 permette di ridurre il deficit strutturale dall'11,5 per cento attuale al 3,9 per cento del Pil raggiungendo l'obiettivo principale di ripristinare l'equilibrio fiscale e la stabilizzazione del debito pubblico nella fase post-pandemia. (Abu)