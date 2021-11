Usa: Covid, Cdc raccomandano somministrazione terza dose a over 18

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc) hanno annunciato un “rafforzamento delle raccomandazioni circa le dosi di richiamo per le persone di età pari o superiore a 18 anni". Lo riporta la stampa Usa, rilanciando un comunicato dell’agenzia. Tutti i cittadini di età pari o superiore a 18 anni dovrebbero ricevere un'iniezione di richiamo sei mesi dopo la conclusione del ciclo vaccinale anti-Covid con i preparati di Pfizer o Moderna, due mesi se hanno ricevuto Johnson & Johnson. La direttrice dei Cdc, Rochelle Walensky, ha dichiarato: "La recente comparsa della variante Omicron sottolinea ulteriormente l'importanza della vaccinazione, dei richiami e degli sforzi di prevenzione necessari per proteggersi dal Covid-19. I primi dati dal Sudafrica suggeriscono un aumento di trasmissibilità della variante Omicron e scienziati negli Stati Uniti e nel mondo stanno esaminando con urgenza l'efficacia del vaccino relativo a questa variante. Incoraggio vivamente i 47 milioni di adulti che non sono ancora vaccinati a farsi vaccinare il prima possibile e a vaccinare i bambini e anche gli adolescenti nelle loro famiglie perché una forte immunità probabilmente preverrà sintomi gravi”, ha spiegato.(Nys)