Legge Bilancio: Moles (FI), Fondo straordinario per editoria e 120 milioni per credito imposta carta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’informazione e l’editoria “sono un interesse nazionale e, in quanto tale, vanno difesi, tutelati e sostenuti”. Per questo, “abbiamo inserito nella manovra un ulteriore credito di imposta per la carta di 120 milioni e un Fondo straordinario per l’editoria” da 230 milioni. Lo ha detto Giuseppe Moles, sottosegretario di Stato all'Informazione e all'Editoria ed esponente di Forza Italia, in occasione della presentazione del libro del deputato di Fratelli d'Italia Federico Mollicone, “Italia in scena”, nell'ambito del "Lunedì letterario di FareFuturo". Frutto di quest’impegno, ha proseguito Moles, è anche “la legge copyright, che è oggi in Gazzetta ufficiale e la cui formulazione attuale tutela tutti”, ma anche l’idea di “creare presto, presso il Dipartimento, una consulta dell’editoria che coinvolgerà tutti gli attori del sistema editoriale italiano nella realizzazione di tavoli tecnici sugli argomenti di interesse”. Moles ha poi ricordato i provvedimenti già presi con il decreto Sostegni Bis, che ha visto lo stanziamento di 60 milioni per gli accordi di filiera, 90 milioni per il credito della carta, il raddoppio del bonus edicole e del provvedimento per gli abbonamenti scolastici, con cui il Dipartimento rimborsa fino al 90 per cento degli abbonamenti per giornali e riviste. (Rin)