Sardegna: Lega, nuovi coordinatori cittadini in provincia di Sassari

19 luglio 2021

- "La Lega prosegue anche in Sardegna nella sua attività sul territorio. Durante la cena natalizia tenutasi domenica a Ozieri, alla quale hanno partecipato molti militanti e sostenitori della provincia di Sassari e della Gallura, ho nominato i nuovi coordinatori cittadini della provincia di Sassari: Tamara Di Iorio per Olbia, Pierpaolo Marrosu per Benetutti, Tonino Nieddu per Burgos e Antonello Canu per Esporlatu". Così in una nota Eugenio Zoffili, deputato e coordinatore regionale della Lega Salvini Premier. "Ringrazio per la loro presenza il coordinatore provinciale Angelo Lorenzoni, la coordinatrice cittadina Adriana Sotgia, il coordinatore olbiese uscente Filippo Emma, il presidente del consiglio regionale Michele Pais, il primo sindaco della Lega in Sardegna Tittino Cau da Illorai, il capogruppo in consiglio regionale Dario Giagoni e il vicecapogruppo Andrea Piras. La Lega - aggiunge - è una presenza forte e determinante nell'Isola, continuiamo a lavorare stando tra la gente per preparare le prossime sfide che ci attendono, ottenendo al contempo importanti traguardi come la Legge Omnibus".(Com)