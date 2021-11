Nigeria: 252 detenuti in fuga dopo assalto armato in un carcere di Jos

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un totale di 252 detenuti sono in fuga dopo che uomini armati hanno attaccato una prigione nella città di Jos, nello stato di Plateau, nella Nigeria centrale. Lo riferisce il Servizio carcerario nigeriano in una nota, secondo cui nove detenuti, un membro del personale carcerario e uno degli uomini armati sono stati uccisi durante il raid, mentre almeno 10 detenuti che erano fuggiti sono stati nuovamente arrestati. La prigione presa d'assalto si trova in un'area che ospita la sede statale delle agenzie di sicurezza del Paese, compresa la polizia. I gruppi armati, che a volte cercano di liberare i loro membri detenuti, hanno spesso preso di mira le affollate prigioni nigeriane in un'ondata di attacchi che ha coinvolto in particolare nel regioni centro-settentrionali del Paese. Più di 800 detenuti sono stati liberati dopo che uomini armati hanno fatto irruzione in altre due strutture carcerarie nelle ultime settimane. (Res)