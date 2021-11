Sanità: caso di aviaria a Villa Pamphjli a Roma, disposta chiusura parziale parco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- A seguito di specifica richiesta del dipartimento di prevenzione della Asl Roma 3, Uoc sanità animale e igiene degli allevamenti, con un'ordinanza del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, è stata disposta la chiusura al pubblico del parco di Villa Pamphili nella parte a est di via Leone XIII, quella dove si trova il laghetto del Giglio. Il provvedimento è stato adottato dopo che l’Istituto zooprofilattico sperimentale di Roma il 26 novembre 2021 ha comunicato una positività per influenza aviaria nelle specie avicole presenti nel laghetto del Giglio, all’interno del parco. La successiva comunicazione del 28 novembre 2021 del centro di referenza per l’influenza aviaria, l’Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie, ha confermato la positività per il virus dell’influenza aviaria sottotipo H5N1 ad alta patogenicità. Lo rende noto l'assessorato all’Agricoltura, ambiente e ciclo dei rifiuti di Roma Capitale. “La chiusura parziale del Parco - dichiara l'assessora all'Ambiente Sabrina Alfonsi - è stata disposta in via precauzionale per un periodo di 10 giorni o comunque per il tempo occorrente per eseguire gli accertamenti utili a escludere ogni ulteriore diffusione del virus verso l’esterno da parte di visitatori e consentire il corretto svolgimento degli ulteriori interventi ritenuti necessari. Va precisato che il rischio biologico è limitato alla sola possibilità di veicolare meccanicamente il virus, da qui le ragioni del provvedimento adottato oggi, mentre non ci sono rischi per il consumo di carne di pollame e uova". (Rer)