Usa: assalto Campidoglio, mercoledì voto su incriminazione ex funzionario dipartimento di Giustizia Clark

- La commissione della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti che indaga sull'assalto al Campidoglio dello scorso 6 gennaio voterà mercoledì prossimo, 1 dicembre, per l'incriminazione dell'ex funzionario del dipartimento di Giustizia Jeffrey Clark, accusato di vilipendio del Congresso. Lo fa sapere la commissione in una nota. Clark, ex avvocato del dipartimento di Giustizia alleato dell'ex presidente Donald Trump, è apparso davanti alla commissione il 5 novembre scorso per una deposizione ma ha detto ai legislatori che non avrebbe risposto alle domande, rivolte in buona parte sugli sforzi legali di Trump per bloccare l'indagine della commissione. Il voto è previsto mentre il panel sta anche valutando accuse simili nei confronti dell'ex capo di gabinetto della Casa Bianca Mark Meadows, principale aiutante di Trump il giorno in cui centinaia di suoi sostenitori diedero l'assalto al Campidoglio. Meadows è stato citato in giudizio a settembre ma finora non si è ancora presentato di fronte alla commissione per essere ascoltato. Secondo un rapporto pubblicato di recente dai membri del Partito democratici della commissione Giustizia del Senato, Clark avrebbe sostenuto gli sforzi di Trump per annullare i risultati elettorali e si sarebbe scontrato di conseguenza con i superiori del dipartimento di Giustizia che hanno però resistito alle pressioni.(Nys)