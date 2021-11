Piaggio: Fim-Cisl, siglato accordo innovativo, contrattazione decentrata sempre più decisiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L’accordo siglato oggi alla Piaggio di Pontedera che ha permesso la stabilizzazione di 50 lavoratori e 580 nuovi contratti a termine, è un accordo innovativo e indicativo di quello che dovrebbe fare un sindacato in azienda, e cioè: contrattare spazi aggiuntivi per l’occupazione, stabilizzare l’occupazione a tempo determinato aumentare l’ingresso dei giovani nei luoghi di lavoro". Lo afferma in una nota il Segretario generale della Fim-Cisl, Roberto Benaglia, secondo cui "in una fase ancora complicata per l’economia manifatturiera, minacciata dall’aumento delle materie prime e da altri fattori, il nostro sindacato a Pontedera con il dialogo con l’azienda si è assunto delle responsabilità indicative che segnano la strada della contrattazione per l’occupazione futura". Questo, aggiunge, "è il momento di assumersi le responsabilità e rilanciare un’azione partecipativa di cui devono beneficiare imprese e lavoro a tutela dell’occupazione. Accordi come quello raggiunto oggi alla Piaggio sono importanti sul piano nazionale, perché dimostrano come la contrattazione decentrata è sempre più decisiva e capace di confezionare soluzioni adatte sugli andamenti delle imprese, con il valore di un’occupazione di qualità". "La Fim non si è messa sulla riva del fiume come altre organizzazioni sindacali ma ci ha messo la faccia e come sempre ci batteremo contro la politica delle polemiche inconcludenti continuando a fare il nostro lavoro di contrattualisti capaci di dare al lavoro risposte giuste specie dopo la pandemia", conclude. (Com)