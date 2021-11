Sanità: presidente Municipio Roma XII, dispiace per disagio su chiusura area Villa Pamphjli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- Oggi a seguito di una nota protocollata della Asl Roma 3 indirizzata al sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, e al minisindaco del municipio competente "siamo stati costretti a chiudere per motivi sanitari la parte est di Villa Pamphilj data la morte di un cigno del laghetto per aviaria. Resterà aperta, per intenderci, la parte bassa verso Nocetta e Aurelia Antica". Lo scrive in un post su Facebook il presidente del Municipio XII, Elio Tomassetti. "Siamo assolutamente dispiaciuti per questa notizia - aggiunge -, ma dobbiamo assicurarci che il parco sia sicuro al 100 per cento e che siano fatti tutti i dovuti accertamenti per evitare rischi di diffusione pandemica. Ci scusiamo con tutti voi per il disturbo e capiamo il disagio arrecato. Aggiorneremo giornalmente sulla situazione e comunicheremo tempestivamente la riapertura". (Rer)