Italia-Francia: Fassino (Pd), Paesi rafforzano dimensione parlamentare

21 luglio 2021

- "Il Protocollo di cooperazione sottoscritto oggi dal Presidente della Camera Roberto Fico e dal Presidente dell'Assemblee Nationale Richard Ferrand si affianca al Trattato del Quirinale, estendendo la cooperazione rafforzata tra i due Paesi alla dimensione parlamentare. Un altro pilastro di un'alleanza strategica per i due Paesi e per l''Europa". Lo ha affermato il presidente della Commissione Esteri della Camera ed esponente del Partito democratico, Piero Fassino. (Com)