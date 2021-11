Sanità: assessore Lazio, chiusura area Villa Pamphjli per caso aviaria precauzionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I servizi veterinari della Asl Roma 3 "hanno provveduto a segnalare all’amministrazione comunale la notifica di un caso conclamato di influenza aviaria presso il laghetto di Villa Pamphili. L’interdizione dell’area è una disposizione a livello precauzionale e verrà monitorata dai servizi veterinari della Asl e dell’Istituto zooprofilattico creando così una zona attenzionata". Lo dichiara in una nota l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato. "Tutti i servizi veterinari del Lazio sono da giorni in stato di preallerta dovuta ai casi rilevati a Ostia Antica. Non c’è alcuna limitazione per quanto riguarda l’utilizzo alimentare di uova e pollame. La situazione è sotto controllo e continuamente monitorata”, conclude.(Com)