Tim: Meloni, per noi rete deve essere pubblica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, "sulla vicenda Tim-Kkr il Pd e la sinistra si stanno esibendo in uno squallido spettacolo di partigianeria pro Macron. Letta e Calenda entrano a gamba tesa nella trattativa - continua la parlamentare in una nota -, con il rischio di alterare le regole del libero mercato, auspicando una soluzione in favore del fondo americano e accusando l'attuale azionista di riferimento di Tim, Vincent Bollorè, di essere un pericolo per le sue presunte simpatie politiche per Eric Zemmour". Meloni aggiunge: "Noi, che badiamo solo agli interessi nazionali e non facciamo le majorette di quelli stranieri, abbiamo una posizione chiara sull'operazione: la rete deve essere pubblica e il servizio venduto in libera concorrenza. Il Pd è ormai diventato l'ufficio stampa dell'Eliseo. Auguri e buon lavoro a Letta e Calenda, nuovi portavoce di Macron".(Com)