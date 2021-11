Libano-Qatar: presidente Aoun incontra emiro Al Thani, focus su cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'emiro del Qatar, Tamim bin Hamad al Thani, ha ricevuto il presidente del Libano Michel Aoun per discutere delle relazioni bilaterali. Lo rende noto il portale informativo “Naharnet”, secondo il quale l’incontro è avvenuto durante la visita ufficiale di Aoun a Doha. "Il Qatar è pronto ad aiutare il Libano in tutti i campi", ha affermato l’emiro, aggiungendo che il vice primo ministro e ministro degli Esteri del Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, si recherà presto in Libano per “offrire il suo aiuto al Paese”. I due leader hanno concordato che "la fase attuale richiede il sostegno al Libano dei Paesi arabi" e che è necessario superare qualsiasi questione che potrebbe influenzare queste relazioni. Da parte sua, Aoun ha espresso la sua gratitudine per il sostegno ricevuto dal Qatar dopo l’esplosione del porto di Beirut, avvenuta il 4 agosto del 2020. Le due parti hanno anche discusso delle modalità per rafforzare le relazioni bilaterali.(Lib)