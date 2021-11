Israele-Marocco: ambasciatore Eydar, Italia aiuti estensione accordi ad altri Paesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con gli accordi per il ripristino delle relazioni diplomatiche tra Israele e Marocco “abbiamo acceso la luce e scacciato l’oscurità. Anche l’Italia può aiutarci a estenderli ad altri Paesi della regione”. Lo ha detto l’ambasciatore di Israele in Italia, Dror Eydar, in occasione dell’evento “Accordo tripartito Israele, Marocco, Usa. Un lume di pace a un anno dalla firma” presso la Fondazione Alcide De Gasperi a Roma. “La popolazione della regione si sta rendendo conto che il popolo ebraico fa parte del Medio Oriente. Gli ebrei vivono in Marocco da almeno due mila anni", ha affermato l'ambasciatore, sottolineando che, nonostante la stretta vicinanza, "i nostri Paesi hanno vissuto nell’oscurità”. Eydar ha dichiarato: “Ciò che abbiamo in comune è infinitamente più grande di ciò che ci divide”. Nel suo intervento, il diplomatico ha detto che gli accordi sono una “promessa di una fruttuosa cooperazione in molti campi e rappresentano un rafforzamento della sicurezza, innescandosi in una grande visione degli Stati Uniti”. A proposito dei memorandum d'intesa firmati la scorsa settimana dal ministro della Difesa israeliano Benny Gantz e l’omologo marocchino, Abdellatif Loudiyi, in materia di sicurezza, intelligence e collegamenti tra le industrie della difesa, Eydar ha dichiarato di augurarsi che sia soltanto "l'inizio della cooperazione". Ricordando che 74 anni fa l'Assemblea generale dell'Onu decise la partizione Paese, l’ambasciatore ha detto: “Purtroppo i palestinesi non hanno accettato la proposta. Vogliamo una buona vita per loro. Gli Accordi di Abramo sono anche per i palestinesi”. Al termine dell’incontro insieme all’ambasciatore del Marocco Youssef Balla, l'incaricato d'affari dell'ambasciata Usa Thomas Smitham e al presidente della commissione Esteri della Camera, Piero Fassino, Eydar ha recitato una benedizione in occasione dell'accensione delle candele di Hannukah.(Res)