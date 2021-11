© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in Lombardia.REGIONEL'assessore allo sviluppo città metropolitana, giovani e comunicazione Stefano Bolognini, partecipa alla conferenza stampa di presentazione del progetto “Il futuro parte da qui: l'intelligenza artificiale al servizio delle nuove emergenze globali”.Palazzo Lombardia, piazza Città di Lombardia, 1 , ingresso N1, 11° piano, Sala Stampa (ore 10)Webinar “La sicurezza stradale nella mobilità post-pandemia”. All'appuntamento organizzato da Regione Lombardia, Polis Lombardia, Areu e Università di Brescia, interviene l'assessore regionale alla sicurezza, immigrazione e polizia locale, Riccardo De Corato.Diretta streaming (ore 10)L'assessore alla famiglia, solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità di Regione Lombardia, Alessandra Locatelli, partecipa alla visita dell'arcivescovo Mario Delpini alla Fondazione Istituto dei Ciechi. Durante la mattinata, intorno alle 11.15, l'arcivescovo benedice, inaugurandolo, il nuovo “centro diurno” che ospiterà 24 fra ragazze e ragazzi disabili visivi portatori di gravissime invalidità aggiuntive.Fondazione Istituto dei Ciechi, via Vivaio, 1 (ore 10:30)VARIEAssICC, l'Associazione italiana commercio chimico, promuove un momento di confronto e approfondimento su "La logistica post pandemia: problema dei noli e nuove sfide".Confcommercio, Palazzo Castiglioni, sala Colucci, corso Venezia, 47 (ore 10)“Premio Valeria Solesin” quinta edizione “Talento femminile, meritocrazia e gender equality, per lo sviluppo dell’economia e dell’etica nel nostro Paese”.Diretta streaming (ore 10 - 11:30)Accensione delle luminarie natalizie per corso Buenos Aires, i Caselli di Porta Venezia, corso Venezia (sponsorizzate da Nhood). Intervengono l'assessore allo sviluppo economico e politiche del lavoro del Comune di Milano Alessia Cappello, l'amministratore delegato di Nhood Italia Marco Balducci, il presidente della rete associativa di Confcommercio Milano Gabriel Meghnagi.piazza Oberdan (ore 18) (Rem)