Covid: variante Omicron, Cile impone divieto di viaggio da sette Paesi africani

- Il governo del Cile ha annunciato la chiusura dei suoi confini ai cittadini stranieri non residenti che negli ultimi 14 giorni sono stati in uno dei sette Paesi dell'Africa australe oggetti di restrizioni ai viaggi. È quanto reso noto dal ministero della Salute di Santiago. Le restrizioni alle frontiere, ha affermato il sottosegretario alla Salute Alberto Dougnac in una nota, serviranno da prevenzione contro la variante Omicron del coronavirus, identificata per la prima volta in Sudafrica. Per quanto riguarda i cileni e gli stranieri residenti in Cile che hanno visitato quei Paesi negli ultimi 14 giorni, il ministero ha affermato che potranno entrare purché si sottopongano ai test di positività al loro ingresso, seguito da sette giorni quarantena, indipendentemente dal loro stato di vaccinazione e anche se il risultato del test risulterà negativo. La nuova misura sarà attuata a partire dal prossimo 1 dicembre. (Abu)