Brasile: dopo Salvador altre quattro città cancellano festeggiamenti di Capodanno

- Dopo l'annuncio da parte del sindaco di Salvador, Bruno Reis, altre importanti città del Brasile hanno informato di aver cancellato il calendario di eventi tradizionalmente organizzati per celebrare il Capodanno. Si tratta delle capitali degli Stati di Cearà, Fortaleza, Paraiba, Joao Pessoa, Tocantins, Palmas e di Marapà, nello Stato di Parà. In mattinata, nel corso di una conferenza stampa, il sindaco Reis aveva riferito di aver aspettato il più possibile prima di prendere una decisione sul Capodanno in attesa di aver a disposizione tutti i dati per poter valutare al meglio la situazione. "Oggi Salvador ha il 99 per cento della popolazione sopra i 12 anni vaccinata con la prima dose e l'81 per cento con la seconda dose. Il numero di morti e ricoveri cala nella nostra città. Ma, in uno scenario di incertezza e dubbi, non c'è modo di organizzare il Virada Festival, che è un evento che attira oltre 250mila persone", ha concluso Reis. (Brb)