- VARIE- Secondo appuntamento con gli show cooking virtuali organizzati dalla Camera di Commercio di Rieti-Viterbo in collaborazione con l'Azienda Speciale Centro Italia Rieti nell'ambito del progetto "Turismo e Cultura". Diretta sulla pagina Facebook della Camera di Commercio di Rieti Viterbo (ore 19:00)- Presentazione di Asp Frosinone alla presenza del Presidente dell'Asp Frosinone, Gianfranco Pizzutelli, dell'assessora della Regione Lazio ai Servizi Sociali, Alessandra Troncarelli, e del presidente della Commissione regionale per gli Affari costituzionali, Sara Battisti. Sede della Provincia di Frosinone, Palazzo Iacobucci (ore 16:00)- Cerimonia di intitolazione della Caserma di Atina, in provincia di Frosinone, al Carabiniere Medaglia di Bronzo al Valor Militare alla memoria Cesidio Socci. Caserma di Atina, provincia di Frosinone (ore 10:30)- Presentazione della ricerca e della proposta di riforma dell'Università di Cassino e del Lazio meridionale, in materia di affettività e carcere. Interverrà la presidente della prima commissione consiliare permanente, Affari istituzionali e sicurezza, Sara Battisti. Sala Mechelli, presso la sede del consiglio regionale del Lazio in via della Pisana 1301 a Roma (ore 15:00) (Rer)