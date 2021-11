Tim: Gubitosi scrive a dipendenti, rafforzare quanto fatto, auguri a Labriola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Care colleghe e cari colleghi, come sapete lascio la carica di Amministratore Delegato di questa splendida Azienda. Ciò a cui tengo di più in questo momento è salutare tutti voi, idealmente uno ad uno, e ringraziarvi per l'intensa esperienza vissuta in Tim”. Comincia così la missiva inviata oggi dall’ormai dimissionario Amministratore delegato di Tim, Luigi Gubitosi, che aggiunge: “Abbiamo iniziato a lavorare insieme tre anni fa. Ho scoperto sin dai primi giorni un'Azienda con grandi professionalità e competenze preziose, ricca di tecnologia, innovazione e spirito di servizio verso i clienti e il Paese, ma anche stanca per le numerose vicende societarie e i tanti cambiamenti di governance che, come testimoniano le vicende più recenti, si susseguono ancora con troppa frequenza. Per questo motivo l'obiettivo principale e più urgente per me è stato, sin dal primo giorno, quello di rilanciare la nostra Azienda partendo dalle persone e dal loro desiderio di far riconoscere a Tim quel ruolo e quella visibilità che merita”. “Ho cercato - aggiunge Gubitosi - di risvegliare l'orgoglio e il senso di appartenenza di Tim e credo di esserci riuscito. Prova ne sono i risultati in forte crescita di anno in anno dell'engagement survey, che misura il livello di soddisfazione delle persone di Tim per il proprio lavoro. Li vedrete crescere, ancora una volta, anche nella rilevazione del 2021. È un riscontro che testimonia il grande amore di tutti voi per questa azienda e la partecipazione attiva a quella ripartenza che con il management abbiamo progettato e perseguito. In sintesi, io credo in Tim ma quello che più conta è che ci credete anche voi". (segue) (Rin)