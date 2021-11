Tim: Gubitosi scrive a dipendenti, rafforzare quanto fatto, auguri a Labriola (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “In questi anni - ha voluto ricordare Gubitosi - ci siamo impegnati per riportare Tim alla guida della digitalizzazione e modernizzazione del Paese, investendo sull'innovazione delle tecnologie e sulla copertura in fibra dei Comuni italiani. Abbiamo inoltre lavorato sul nostro brand, con importanti campagne di comunicazione che hanno visto protagonisti anche alcuni di voi. È stato un lavoro corale: tutte le aziende del Gruppo hanno collaborato. Noovle, con i suoi Data Center, è diventata un centro di eccellenza a supporto della trasformazione digitale delle aziende; Olivetti si è trasformata nella digital factory del Gruppo per le soluzioni IoT; Sparkle cresce nella gestione di piattaforme, infrastrutture e servizi globali per la clientela multinazionale; Telsy rappresenta il centro di competenza della cybersecurity; Tim Retail è ormai una grande rete di vendita specializzata in prodotti e servizi Tim; Telecontact, insieme al Customer Service di Tim, assicura un caring di qualità ai nostri clienti. Anche sull'intrattenimento sono stati fatti molti passi avanti, con lo sviluppo dell'offerta di Tim Vision. Posso solo dire che la risposta di ognuno di voi al progetto di rilancio del Gruppo è stata sorprendente! La straordinaria professionalità e lo spirito di appartenenza che avete dimostrato hanno dato la loro massima prova nei periodi peggiori della pandemia, in cui nulla si è fermato e il senso di smarrimento e isolamento provato da tanti italiani è stato attenuato dalla resilienza e capacità della nostra infrastruttura, dimostratasi all'altezza della sfida grazie al lavoro di tutti voi”. (segue) (Rin)