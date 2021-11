Ue: Di Maio partecipa a riunione ministeriale con Vicinato meridionale a Barcellona

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

18 ottobre 2021

- Il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, ha preso parte oggi a Barcellona alla terza riunione ministeriale Ue-Vicinato meridionale. Lo riferisce una nota della Farnesina. La riunione, presieduta dall'Alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, riflette l'impegno della Ue nel promuovere una revisione strategica delle relazioni con i Paesi della sponda sud del Mediterraneo, con l'obiettivo di definire le linee d'azione futura del "Partenariato meridionale". Si tratta di un percorso cui ha largamente contribuito l'Italia, tramite proposte e concetti – quali quello dei beni comuni mediterranei – ripresi nella "Nuova Agenda per il Mediterraneo", il documento che prevede un piano di investimenti economici per stimolare la ripresa socioeconomica nel vicinato meridionale. (segue) (Com)