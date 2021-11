Ue: Di Maio partecipa a riunione ministeriale con Vicinato meridionale a Barcellona (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

18 ottobre 2021

- La "transizione verde", e le opportunità che ne discendono in chiave di sviluppo e investimenti, hanno costituito il principale argomento di discussione. Su tali aspetti, il ministro Di Maio ha condiviso la forte necessità che la collaborazione con il Vicinato Sud possa beneficiare di finanziamenti adeguati da parte dell'Ue, e ha auspicato un rafforzamento del partenariato, sia attraverso l'organizzazione di riunioni settoriali regolari a livello tecnico e ministeriale, sia attraverso una maggiore collaborazione regionale. Ai Paesi del Vicinato Sud sarà dedicata anche una sessione nel quadro dei Med Dialogues, la conferenza internazionale di alto livello organizzata dalla Farnesina insieme all'Ispi, in programma a Roma dal 2 al 4 dicembre prossimi. (Com)