Città metropolitana Roma: ok in Aula a documento su equilibri e variazione bilancio (3)

- Tra gli atti approvati oggi dal consiglio metropolitano di Roma c'è la variazione al bilancio di previsione che recepisce le risorse messe a disposizione dal Decreto di attuazione del Pnrr 152/2021. In una nota l'ente spiega che alla Città metropolitana di Roma Capitale sono state assegnate complessivamente oltre 330 milioni di euro di cui quasi 10 nell'annualità 2021, circa 25 nell'annualità 2022 (allocate entrambe sull'annualità 2022), 19 milioni nell'annualità 2023, quasi 80 nell'annualità 2024, circa 104,5 nell'annualità 2025 e poco più di 92 nell'annualità 2026. Si tratta di importanti risorse che consentiranno alla Città metropolitana di Roma di sostenere progetti di rigenerazione urbana attraverso il recupero, la ristrutturazione e la rifunzionalizzazione ecosostenibile delle strutture edilizie e delle aree pubbliche, la realizzazione di progetti legati alle smart cities, all'innovazione digitale e alla mobilità. Inoltre è stato inserito nel programma triennale l'intervento per la sistemazione dell'area di pertinenza della "Cittadella dell'istruzione" necessario alla realizzazione delle opere di sistemazione dell'area su cui verranno installati i moduli prefabbricati per ospitare gli studenti e il personale docente dell'istituto "Olivieri" di Tivoli, per l'importo di 1 milione di euro finanziato con risorse del Miur. (segue)(Rer)