Medio Oriente: Fassino, Accordi di Abramo opportunità per pagina nuova

22 luglio 2021

- Gli Accordi di Abramo e l'accordo tripartito tra Marocco, Stati Uniti e Israele offrono l'opportunità per aprire una pagina nuova in Medio Oriente. Lo ha detto Piero Fassino, presidente della commissione Esteri della Camera, in occasione dell’evento “Accordo tripartito Israele, Marocco, Usa. Un lume di pace a un anno dalla firma” presso la Fondazione Alcide De Gasperi a Roma. Le intese raggiunte tra Israele con alcuni Paesi arabi – Emirati, Bahrein e Marocco – nel 2020 sono “importanti per vari motivi”, ha affermato Fassino. Un primo aspetto evidenziato da Fassino è che dal momento che Mar Mediterraneo e Medio Oriente vivono una condizione particolarmente critica - come Libia, Siria e Libano – “gli accordi introducono un fattore di dialogo, convivenza e cooperazione in un quadro caratterizzato da conflittualità”. Un secondo aspetto sottolineato da Fassino è che “fin da quando le Nazioni Unite hanno deciso la partizione” della Palestina storica, “Israele ha chiesto: chi assicura che la mia sicurezza non è a rischio?”. In questo senso, gli Accordi di Abramo “danno una risposta parziale a questa domanda”. Inoltre, gli accordi sono importanti “perché determinano un nuovo contesto per la ripresa dialogo tra Israeliani e palestinesi, anche se la pace devono farla i diretti interessati”. Citando “eventi importanti”, come l’incontro tra il ministro della Difesa israeliano Benny Gantz, e il presidente dell'Autorità nazionale palestinese Mahmoud Abbas, e il piano di ricostruzione per Gaza del ministro degli Esteri israeliano Yair Lapi, Fassino ha detto che “determinano un quadro non negoziale, ma creano un clima per il riavvio del dialogo”. Fassino ha invitato a “sollecitare altri Paesi arabi a muoversi in questa direzione, invitare l'Autorità nazionale palestinese (Anp) a guardare ad accordi non con diffidenza e a collocarsi dentro questo contesto e sfruttarne le opportunità”. Infine, ha detto che anche l’Europa deve collocarsi in questo orizzonte.(Res)