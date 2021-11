Sanità: Lucente (Fd'I), approvato da Consiglio emendamento per voucher destinati a disabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Franco Lucente, capogruppo di Fratelli d'Italia in Regione Lombardia, si dichiara "soddisfatto" dell'approvazione in Consiglio dell'emendamento 1964 sulla sperimentazione per attivare voucher destinati a disabili e utilizzabili presso udo accreditate. "Il partito ha fortemente voluto questo emendamento che si rivolge ai soggetti fragili e che punta a innalzare i livelli qualitativi del servizio. Tutto il gruppo è soddisfatto del lavoro fatto e del risultato ottenuto".(Rem)