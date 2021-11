Ucraina: Kiev accoglie con favore proposta di mediazione su Donbass da parte della Turchia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ucraina accoglie con favore l'iniziativa del presidente turco Recep Tayyip Erdogan di fungere da mediatore tra Kiev e Mosca e sollecita la Russia ad accettare l'offerta. Lo ha detto oggi il funzionario dell'ufficio presidenziale ucraino, Mikhail Podolyak, rispondendo alle affermazioni di Erdogan, che ha offerto la mediazione di Ankara per risolvere la crisi nel Donbass. Il presidente ha proposto di tenere in Turchia un vertice trilaterale per trovare un accordo fra Mosca e Kiev. "Naturalmente, accogliamo con favore tutti gli sforzi volti a trovare una soluzione ottimale per il ritorno della pace in Ucraina. Tanto più accogliamo con favore gli sforzi di un attore così potente nell'arena politica globale come la Turchia", ha spiegato Podolyak. Il funzionario ha poi sottolineato come Zelensky ed Erdogan abbiano mantenuto contatti sulla sicurezza regionale, e il leader turco abbia anche sollevato costantemente la questione dei tartari di Crimea con Mosca. "Apprezziamo molto questi sforzi del presidente Erdogan e ne siamo grati. Sarebbe giusto che la parte russa non rifiutasse gli sforzi di mediazione del presidente turco. Questi sforzi sono equi, equilibrati e riflettono gli interessi della nostra regione nella sua interezza", ha detto Podolyak. (Rum)