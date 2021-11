Roma: il segretario del Pd Letta all'assemblea degli eletti di Demos

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolta oggi a Roma l'assemblea degli eletti di Demos, un'occasione per confrontarsi sugli obiettivi raggiunti e quelli del prossimo anno a cui hanno partecipato anche il segretario del Pd Enrico Letta ed il vicesegretario Giuseppe Provenzano. Lo riferisce una nota. "Un confronto bello, libero, aperto e di reciproca stima, molto importante per noi", ha detto Paolo Ciani, segretario Demos. Il segretario del Pd ha sottolineato che "la presenza di Demos è preziosa per il campo largo del centrosinistra: la vostra attenzione al bene comune, la vicinanza ai poveri e alle situazioni di marginalità, l'attenzione alla coesione sociale, vanno protette e sviluppate. Sono contento che Demos partecipi al percorso delle Agorà democratiche. Coinvolgere le persone nella politica - ha detto Letta - è l'obiettivo delle agorà che stiamo organizzando sui territori ed è bene che Demos lo faccia insieme a noi". Il presidente di Demos, Mario Giro, infine ha aggiunto che "occorre recuperare una cultura della coalizione: non è solo uno strumento, ma una condizione per vincere le prossime elezioni". Molti gli interventi che si sono susseguiti: tanti i temi affrontati, dalle migrazioni con la testimonianza di Pietro Bartolo appena tornato dal confine tra Polonia e Bielorussia ai giovani, dalle sfide delle marginalità estreme, quelle delle aree interne e metropolitane all'inclusione e alle sfide demografiche.(Rer)