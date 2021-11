Covid: Abrignani (Cts), ancora poche informazioni su variante omicron, non facciamo allarmismi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per ora, sulla variante Omicron non abbiamo tante informazioni. Direi di fare attenzione, ma niente allarmismi. Aspettiamo i dati e non facciamoci prendere dal panico". Lo ha affermato il professor Sergio Abrignani, immunologo dell'Università statale di Milano e membro del Cts, durante la diretta Facebook 'Stop ai dubbi' organizzata dalla Regione Lombardia. "Non sapendo ancora molto di questa variante, nel dubbio tutto ciò che tende a mitigare il rischio, va adottato", ha aggiunto Abrignani.(Com)