Brasile: ministero Salute firma accordo per acquisto 100 milioni dosi vaccino Pfizer

- Il ministro della Salute del Brasile, Marcelo Queiroga, ha firmato oggi un contratto di acquisto di 100 milioni di dosi di vaccino contro la Covid-19 sviluppato dall'industria farmaceutica statunitense Pfizer. L'accordo è stato firmato nella città di Salvador, a Bahia. Secondo quanto pattuito, le dosi inizieranno a essere consegnate nel 2022. Dopo la firma, il ministro Queiroga, ha reiterato che la vaccinazione è la principale misura per combattere la pandemia di Covid-19, grazie al contributo per la riduzione di nuovi contagi e della mortalità. "Il governo, attraverso una strategia diversificata, ha acquisito più di 550 milioni di vaccini, solo per il 2021. Ed è per questo che negli ultimi otto mesi abbiamo assistito a un calo significativo del numero di casi e decessi. Contagi e decessi in calo di oltre il 90 per cento", ha affermato il ministro. Queiroga ha anche affermato che la nuova variante del Sars-Cov2 (nuovo coronavirus, causa della Covid-19), ribattezzata 'omicron', sarà trattata allo stesso modo delle varianti scoperte in precedenza. (segue) (Brb)